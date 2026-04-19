من الغابة إلى القمة.. ماذا تعرف عن ماتشيدا خصم شباب الأهلي في قبل النهائي الآسيوي؟

في قلب طوكيو، حيث تمتزج صخب العاصمة بسكون الطبيعة، ولدت قصة مختلفة، وهي قصة نادٍ لم يصنع من ذهب، بل من صبرٍ طويل وطموح لا يعرف الحدود. وهناك، في مدينة تحمل اسمه، بدأ ماتشيدا زيلفيا، رحلته منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وتحديداً عام 1988، ليصبح اليوم أحد أكثر المشاريع الكروية إثارة في آسيا.



واسم زيلفيا ليس مجرد لقب، بل هو مزيج لغوي يجمع بين الغابة والزهرة، في انعكاس شاعري لهوية المدينة التي ينتمي إليها الفريق، والتي تملك طبيعة هادئة تخفي روحاً مقاتلة.

ولم يولد ماتشيدا عملاقاً، بل بدأ من الدرجات الدنيا، يشق طريقه بصمت عبر سنوات طويلة من البناء والعمل، حتى حقق لحظته التاريخية بالصعود إلى دوري الأضواء الياباني عام 2023، بعد تتويجه بلقب دوري الدرجة الثانية.



ومنذ تلك اللحظة، لم يكتفِ الفريق بالحضور، بل فرض نفسه سريعاً بين الكبار، محققاً المركز الثالث في أول مواسمه بدوري الأضواء الياباني، ثم السادس في الموسم التالي، قبل أن يعود هذا الموسم ليحتل المركز الثالث مجدداً بعد 10 جولات، مؤكداً أن صعوده لم يكن صدفة.



ويحمل الفريق لقب «برازيل طوكيو»، في إشارة إلى شعبيته وأسلوبه الذي يجمع بين المتعة والانضباط، ولكنه وعلى عكس الأندية المليئة بالنجوم، يراهن على شيء آخر، وهو الفريق قبل الفرد.

ويقوم أسلوب ماتشيدا على التنظيم الدفاعي، والضغط الجماعي، والاعتماد على عناصر شابة جائعة للنجاح، بدلاً من الأسماء اللامعة، وهي فلسفة صنعت منه خصماً مزعجاً، لا يستهان به أمام كبار القارة.



وفي النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا للنخبة، لم يكتفِ ماتشيدا بالمشاركة، بل تصدر مجموعة دوري شرق القارة برصيد 17 نقطة، قبل أن يواصل رحلته بثقة.

وجاءت اللحظة التي لفتت أنظار القارة بأكملها، عندما أطاح بفريق الاتحاد السعودي من ربع النهائي، في انتصار أكد أن هذا الفريق لا يخشى الأسماء الكبيرة، بل يكتب اسمه بينها.

ويخوض الفريق مبارياته على ملعب ماتشيدا جيون، الذي يتسع لنحو 20 ألف متفرج، حيث تتزايد شعبيته موسماً بعد آخر، رغم غياب التاريخ الطويل أو خزائن الألقاب.



ولكن ما يعوض ذلك هو الحضور المتصاعد، والدعم الجماهيري، والإيمان بمشروع كروي يتطور بسرعة لافتة. ومر على الفريق لاعبون كثر، محليون وأجانب، ولكن الفلسفة بقيت واحدة، وهي الاستثمار في الشباب، لا في الأسماء.



واليوم، يبرز في صفوفه عناصر مؤثرة مثل الأسترالي تيتي ينجي، صاحب الأهداف الحاسمة، والبرازيلي إريك ناسكيمنت، ضمن منظومة جماعية متماسكة.

ولم يعد ماتشيدا زيلفيا مجرد فريق صاعد، بل مشروع طموح يطرق أبواب الكبار بثقة، وهو فريق خرج من الغابة، ليزهر في ملاعب آسيا، ويثبت أن الطريق إلى القمة لا يقاس بالأموال، بل بالإيمان والعمل.