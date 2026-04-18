إصابته أثارت القلق.. لاعب جوهور الماليزي يتجاوز الخطر



خضع البرازيلي جايرو دا سيلفا، جناح جوهور الماليزي، لعملية جراحية بعد الإصابة الخطرة التي تعرض لها في الوجه والرأس، خلال مباراة فريقه أمام الأهلي السعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، الجمعة.



وكانت لقطة الإصابة قد انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت قلقاً كبيراً، بعد أن تدخل اللاعب برأسه على الكرة، ليتعرض لضربة قوية بالقدم من علي مجرشي لاعب الأهلي، نال على إثرها البطاقة الحمراء، نتيجة تدخل اتسم بالإهمال.



وعقب الحادثة، تم نقل اللاعب مباشرة إلى المستشفى وسط حالة من الترقب، قبل أن تؤكد الأنباء، اليوم السبت، خضوعه لعملية جراحية، جرى خلالها تضميد الجروح التي تعرض لها بأكثر من 13 غرزة في الوجه والرأس.



وأفادت التقارير أن الحالة الصحية للاعب مستقرة حالياً، وسط تطمينات على وضعه بعد التدخل الطبي، في وقت تواصلت فيه ردود الفعل الداعمة من الجماهير التي تمنت له الشفاء العاجل والعودة سريعاً إلى الملاعب.