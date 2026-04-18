«المعلم» شحاتة يتابع تأهل الزمالك إلى النهائي الأفريقي



حرص حسن شحاتة، نجم الزمالك ومدرب المنتخب المصري السابق، على الوجود في مدرجات استاد القاهرة الدولي، لمتابعة مواجهة نادي الزمالك أمام شباب بلوزداد، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وظهر «المعلم» وسط الجماهير البيضاء، في لقطة لاقت تفاعلاً واسعاً، حيث حرص عدد من الحضور على تحيته والتقاط الصور التذكارية معه، في ظل الشعبية الكبيرة، التي يحظى بها أحد أبرز رموز الكرة المصرية.



ويأتي حضور شحاتة في إطار دعمه للفريق، خصوصاً في المواجهات القارية التي تمثل أهمية كبيرة لنادي الزمالك، الساعي لمواصلة مشواره في البطولة والمنافسة على اللقب، في ظل خبراته الطويلة في البطولات الأفريقية، سواء كان لاعباً أو مدرباً.



وانتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي، بعدما سبق وفاز الزمالك ذهاباً بهدف دون مقابل، ليحسم بطاقة تأهله إلى نهائي البطولة الأفريقية.