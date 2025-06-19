فوز يوفنتوس وسالزبورج في مونديال الأندية

اختتمت في وقت مبكر من صباح اليوم بتوقيت الإمارات، مواجهات الجولة الأولى للمجموعتين السابعة والثامنة من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا.

وضمن منافسات المجموعة السابعة فاز فريق يوفنتوس الإيطالي، على العين، 5-0 في ملعب أودي فيلد.

وبهذه النتيجة، تصدر يوفنتوس ترتيب المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي الإنجليزي، فيما جاء الوداد المغربي والعين في المركزين الثالث والرابع.

وفي المجموعة الثامنة، فاز فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، على باتشوكا المكسيكي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "تي كيو إل".

وشهد اللقاء توقفاً لأكثر من ساعة ونصف مع بداية الشوط الثاني بسبب سوء الأحوال الجوية، قبل أن يستكمل بعد تحسن الظروف.

وتصدر سالزبورج بهذه النتيجة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، مستفيداً من تعادل الهلال السعودي مع ريال مدريد الإسباني 1-1، ليحتل الفريقان المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة لكل منهما، في حين يأتي باتشوكا رابعاً دون رصيد.