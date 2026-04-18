طيور النورس تغزو ملعب ملبورن وتخطف الأضواء من اللاعبين (فيديو)



لم تكن طيور النورس غريبة عن ملاعب كرة القدم في أستراليا، لكنها هذه المرة سرقت المشهد بالكامل، خلال مباراة في الدوري الأسترالي، مساء الجمعة، حين تسببت في لحظات فوضوية وطريفة على أرض ملعب «آمي بارك» في مدينة ملبورن.



وانتهت المواجهة بين ملبورن فيكتوري ونيوكاسل جيتس بتعادل مثير 2-2، غير أن الأنظار تحولت في الدقائق الأخيرة إلى سرب كبير من طيور النورس، التي احتلت أطراف الملعب، ما أربك سير اللعب وأثار تفاعلاً واسعاً بين الجماهير.



وفي واحدة من أبرز اللقطات بدا لاعب نيوكاسل جيتس لاكلان بايليس عاجزاً عن تنفيذ ركلة حرة، بسبب تمركز الطيور بالقرب من خط التماس، في مشهد وصفه متابعون بأنه «كوميدي بامتياز».

وقال معلق المباراة: «هذه أشياء جنونية. انظروا إلى طيور النورس، كأننا في نزهة على ميناء نيوكاسل. هذه سهرة ليلية في ملعب «آمي بارك»،



وسرعان ما انتشرت مقاطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل المشجعون بسخرية مع الموقف. وكتب أحدهم: «آمل أن يكونوا قد دفعوا ثمن التذاكر»، بينما علّق آخر: «الطبيعة تستعيد السيطرة»، واقترح ثالث «إحضار دلو من البطاطا المقلية لتشتيت انتباهها».



ولا تعد هذه الظاهرة جديدة، إذ غالباً ما تظهر طيور النورس بأعداد كبيرة خلال مباريات فريق ملبورن ستورم في دوري الرجبي، وكذلك في ملاعب مباريات كرة القدم الأسترالية.