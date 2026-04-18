ينتظر الفائز من شباب الأهلي و بوريرام .. ماتشيدا إلى نصف نهائي النخبة الآسيوية

تأهل ماتشيدا زيلفيا الياباني إلى نصف نهائي ​دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، بفوزه على الاتحاد 1- 0 في دور الثمانية من البطولة الجمعة.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31، بعد أن استغل الأسترالي تيتي ‌ينجي حالة ارتباك داخل منطقة جزاء الاتحاد ‌ليطلق تسديدة قوية سكنت الشباك، ‌ليقود فريقه إلى قبل ‌النهائي في ‌مشاركته الأولى بالبطولة.

وأهدر لاعبو الاتحاد أكثر ​من فرصة ‌في ​الشوط الثاني، إذ ⁠اصطدمت الكرة في القائم مرتين، قبل أن يضع ​دانيلو ⁠الكرة ⁠في الشباك قبل خمس دقائق على النهاية.

لكن حكم ⁠المباراة ألغى الهدف بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، بداعي وجود لمسة يد على اللاعب البرتغالي.

وتأهل ‌ماتشيدا إلى قبل النهائي، وسينتظر ​الفائز من مواجهة شباب الأهلي ضد بوريرام يونايتد التي ستقام السبت.