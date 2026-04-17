رونالدو ينضم إلى تدريبات النصر قبل مواجهة الوصل



انضم كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، إلى تدريبات فريقه قبل مواجهة الوصل في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، الأحد.



ونشر النصر مجموعة صور للفريق خلال المران الأخير قبل المغادرة إلى دبي، من بينهم رونالدو الذي اشتكى من نزلة معوية حالت دون إكماله مواجهة الاتفاق، الأربعاء، في الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي، قبل أن يعود إلى المشاركة في الحصة التدريبية، اليوم.



وكشفت صحيفة «الرياضية» أن قائمة النصر لرحلة دبي تضم 25 لاعباً، بينهم أربعة حراس مرمى هم: البرازيلي بينتو ماتيوس، نواف العقيدي، سلطان الماص، وعبد الرحمن العتيبي.



و21 لاعباً هم نواف بوشل، سلطان الغنام، نادر الشراري، عبد الإله العمري، عبدالله الخيبري، الإسباني إينيجو مارتينيز، سالم النجدي، الفرنسي محمد سيماكان ومواطنه كينجسلي كومان،

الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، علي الحسن، عبد الرحمن غريب، البرازيلي أنجيلو جابرييل، سعد الناصر، العراقي حيدر عبد الكريم، السنغالي ساديو ماني، أيمن يحيى، محمد مران، عبدالله الحمدان، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومواطنه جواو فيليش.