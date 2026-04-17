موعد نهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية 2026



تحدد موعد مباراتي نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2026، بعدما حجز الزمالك مقعده في المباراة النهائية عقب تجاوزه فريق شباب بلوزداد الجزائري في الدور نصف النهائي.

ينتظر الزمالك مواجهة الفائز من لقاء أولمبيك آسفي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي يحمل طابعاً عربياً بين طرفيه.



نجح الزمالك في التأهل إلى النهائي بعد التفوق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بهدف دون رد، حيث فاز خارج ملعبه في الجزائر، قبل أن يتعادل سلبياً في مباراة الإياب على إستاد القاهرة الدولي.



وأسفرت قرعة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن خوض الزمالك مباراة الذهاب خارج ملعبه، سواء أمام أولمبيك آسفي أو اتحاد العاصمة، على أن تقام مواجهة الإياب في القاهرة.



وتقرر إقامة مباراة الذهاب يوم 9 مايو المقبل على ملعب الفريق المنافس، فيما تقام مباراة الإياب يوم 16 من الشهر ذاته على إستاد القاهرة الدولي.



ويمتلك الزمالك أفضلية خوض لقاء الإياب على أرضه ووسط جماهيره، وهو ما يمنحه فرصة قوية لحسم اللقب القاري في حال تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه في مباراة الذهاب.