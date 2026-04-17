إصابة خطيرة للاعب جوهور الماليزي بدوري أبطال آسيا ( فيديو)



تعرض لاعب جوهور الماليزي، جايرو، لإصابة خطيرة خلال مواجهة فريقه أمام الأهلي السعودي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، ما استدعى نقله إلى المستشفى بعد خروجه من الملعب على نقالة في الدقيقة 43.



وجاءت الإصابة إثر تدخل قوي من لاعب الأهلي علي مجرشي، حيث وجّه ركلة مزدوجة أصابت وجه اللاعب الماليزي، ليسقط أرضاً دون حراك، قبل أن يتدخل الطاقم الطبي بشكل عاجل لنقله خارج الملعب.



ورفع حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه مجرشي، ليكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين.



ورغم النقص العددي، نجح الأهلي في قلب تأخره إلى فوز بنتيجة 2-1، ليحسم تأهله إلى نصف نهائي المسابقة القارية.