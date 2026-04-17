مهارات استثنائية.. إيدين شرقي اسم جديد يفرض حضوره مبكراً (فيديو)



فرض إيدين شرقي نفسه أحد أبرز المواهب الصاعدة في نادي ليون الفرنسي، رغم صغر سنه، بعدما لفت الأنظار بقدراته الفنية ومهاراته الاستثنائية داخل الملعب.



ويعد إيدين الشقيق الأصغر للنجم ريان شرقي، صاحب الأصول الجزائرية ولاعب المنتخب الفرنسي، حيث يسير على خطاه داخل أكاديمية أولمبيك ليون، مع مؤشرات مبكرة على امتلاكه قدرات قد تدفعه لتقديم مستويات مميزة خلال السنوات المقبلة.



ويلعب إيدين، المولود عام 2009، ضمن صفوف الفئات السنية للنادي الفرنسي، حيث يشارك مع فريق تحت 19 عاماً، رغم أنه لم يتجاوز 16 عاماً، وهو ما يؤكد الثقة الكبيرة في إمكاناته الفنية والبدنية.



ويتميز إيدين بمهارات فردية عالية وقدرة على المراوغة وصناعة الفارق في الثلث الهجومي، إلى جانب تحكم جيد في الكرة ولمسة فنية مميزة، ما جعله محط متابعة من جماهير الكرة في مختلف أنحاء العالم.



ويرتبط اللاعب بأصول جزائرية، وهو ما قد يفتح الباب أمام الاتحاد الجزائري لكرة القدم لضمه مستقبلاً وتمثيله دولياً، لتفادي تكرار سيناريو شقيقه ريان الذي ضمه الاتحاد الفرنسي لتمثيل «الديوك».