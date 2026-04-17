الزمالك يبلغ نهائي الكونفدرالية ويترقب منافس عربي

بلغ فريق الزمالك نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد تعادله السلبي مع شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي بإياب نصف النهائي، مستفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

وينتظر الزمالك مواجهة المتأهل من لقاء أولمبيك آسفي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري في المباراة النهائية للبطولة.

شهدت الدقائق الأولى محاولات هجومية متبادلة بين الفريقين، حيث سنحت أول فرصة للزمالك في الدقيقة العاشرة من عرضية عمر جابر، لكن دفاع الفريق الجزائري نجح في إبعادها.

واصل الزمالك محاولاته، وسدد ناصر منسي كرة قوية في الدقيقة 15 من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها حارس شباب بلوزداد، في وقت اعتمد فيه الأبيض على الكرات الطولية لاختراق دفاع المنافس.

حاول شباب بلوزداد تهديد مرمى الزمالك عبر الهجمات المرتدة، وفي الدقيقة 25 سجل عدي الدباغ هدفًا، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو، كما حصل اللاعب على بطاقة صفراء بسبب احتفاله بارتداء قناع «سبايدر مان» قبل إلغاء الهدف.

وكاد محمد إسماعيل أن يمنح الزمالك التقدم في الدقيقة 36، بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بدأ الفريق الجزائري الشوط الثاني بنشاط هجومي، وسدد عبد الرحمن مزيان كرة قوية مرت بجوار القائم، قبل أن يستعيد الزمالك توازنه ويبحث عن هدف التقدم.

أهدر عدي الدباغ فرصة في الدقيقة 52، بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس، وتبعه ناصر منسي بمحاولة قوية في الدقيقة 64 تصدى لها أيضًا حارس بلوزداد.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لحسام عبد المجيد مدافع الزمالك، وتألق مهدي سليمان حارس الأبيض في الدقيقة 81، بعدما تصدى لفرصة محققة من تسديدة لطفي بوصوار.

وكثف شباب بلوزداد محاولاته في الدقائق الأخيرة، إلا أن دفاع الزمالك نجح في التصدي لها، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، ويؤكد تأهل الأبيض إلى المباراة النهائية.

وحرص لاعبو الزمالك على مواساة لاعبي شباب بلوزداد عقب نهاية اللقاء، بعد وداع الفريق الجزائري للبطولة، حيث توجهوا لمصافحتهم في لفتة تعكس الروح الرياضية.