تجاهل أوروبي لفينيسيوس رغم تألقه مع ريال مدريد



لم تلق تحركات وكلاء النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، بشأن مستقبله، اهتماماً من الأندية الأوروبية الكبرى، رغم مكانته كأحد أبرز لاعبي ريال مدريد في الفترة الأخيرة.



وكشفت تقارير صحفية، نقلاً عن الصحفي الفرنسي رومان مولينا، أن وكلاء فينيسيوس قاموا بجولة أوروبية لبحث إمكانية انتقاله من ريال مدريد، إلا أن هذه التحركات لم تسفر عن أي عروض حقيقية حتى الآن.



أوضح مولينا أن «فيني»، الذي حل وصيفاً لجائزة الكرة الذهبية عام 2024، لا يحظى في الوقت الحالي باهتمام جدي من الأندية الكبرى، وهو ما يعد بمثابة المفاجأة مقارنة بوضعه في المواسم الماضية.

أشار التقرير إلى مفاجأة أخرى، تمثلت في عدم إبداء تشيلسي أي رغبة في التعاقد مع اللاعب، رغم تاريخ النادي في إبرام صفقات كبيرة خلال فترات الانتقالات.



ودخل فينيسيوس عامه الأخير في عقده مع ريال مدريد، رغم أنه سبق وجدد عقده في 2023 بشروط محسنة تمتد حتى 2027، ما يزيد من حالة الغموض المحيطة بمستقبله خلال الفترة المقبلة.



ربطت تقارير بين غياب العروض والمطالب المالية المرتفعة المتوقعة لإتمام الصفقة، إلى جانب راتب اللاعب، وهو ما قد يمثل عائقاً أمام الأندية في ظل قيود اللعب المالي النظيف.