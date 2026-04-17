«سبايدر مان» يظهر في القاهرة.. ومهاجم الزمالك يدفع الثمن



تسبب احتفال عدي الدباغ، مهاجم الزمالك، في حصوله على بطاقة صفراء، خلال مواجهة فريقه أمام شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي أقيمت على إستاد القاهرة الدولي.



سجل المهاجم الفلسطيني هدفاً لصالح الزمالك في الدقيقة 25 من ضربة رأس بعد كرة ثابتة نفذها زميله أحمد فتوح، واحتفل بارتداء قناع «سبايدر مان»، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو وتلغي الهدف بداعي التسلل، وأشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه اللاعب بسبب طريقة الاحتفال.



أدار المباراة الحكم السوداني محمود علي إسماعيل، بمساعدة التونسي خليل حساني، والموزمبيقي أرسينيو شادريك مارينجولي، فيما تولى البوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا مهمة الحكم الرابع.

وتولى الحكم السوداني ياسر أحمد عبد العزيز مسؤولية تقنية الفيديو، بمساعدة الليبي عبد الرازق أحمد.



وسمحت الجهات الأمنية في مصر بحضور 45,400 مشجع لنادي الزمالك، مقابل 1,200 مشجع لشباب بلوزداد.



يُذكر أن مباراة الذهاب، التي أقيمت في الجزائر قبل أيام، انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد، سجله البرازيلي خوان بيزيرا.