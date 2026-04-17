«كاس» تحدد موعد الفصل في نزاع المغرب والسنغال



حددت محكمة التحكيم الرياضي «كاس» موعد البت النهائي في أزمة لقب كأس أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال.



وتتابع جماهير المنتخبين المغربي والسنغالي تطورات القضية، في ظل استمرار النزاع القانوني حول أحقية التتويج باللقب القاري، بعد قرار سابق من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بسحب اللقب من السنغال ومنحه للمغرب بداعي الانسحاب المتعمد من اللقاء.



وتقدم الاتحاد السنغالي بطعن رسمي إلى محكمة التحكيم الرياضي «كاس» ضد قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي، مؤكداً أحقيته باللقب.



وأكدت صحيفة «المنتخب» المغربية أن المحكمة الدولية في لوزان رفضت اتخاذ إجراءات استعجالية في الملف، وقررت تأجيل الحكم النهائي إلى ما بعد نهائيات كأس العالم 2026.



ويضع هذا القرار الطرفين في حالة ترقب مستمرة، مع تأجيل الحسم إلى ما بعد كأس العالم، في انتظار صدور الحكم النهائي الذي سيحدد هوية البطل بشكل رسمي.