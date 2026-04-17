احتفال يشعل مواجهة ماينز وستراسبورغ (فيديو)



تحولت أجواء المنافسة إلى لحظة مشحونة بالتوتر، خلال المواجهة التي جمعت بين ماينز وستراسبورغ، ضمن منافسات ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما أثار احتفال أحد لاعبي الفريق الفرنسي غضب نظيره الألماني داخل أرض الملعب.



وجاءت اللقطة عقب هدف حاسم، حيث اختار لاعب ستراسبورغ الاحتفال بطريقة بدت استفزازية في نظر لاعبي ماينز، ما دفع أحدهم للتوجه نحوه، والدخول في مشادة كلامية، كادت تتطور إلى احتكاك بدني، قبل أن يتدخل زملاء الفريقين وطاقم التحكيم لاحتواء الموقف سريعاً.



وشهدت الدقائق التالية أجواء مشحونة، مع ارتفاع حدة الالتحامات والتوتر بين اللاعبين، في مباراة اتسمت منذ بدايتها بالندية والصراع البدني، وهو ما يعكس أهمية اللقاء، ورغبة كل فريق في حسم بطاقة التأهل.



وكان ستراسبورغ قد حجز مقعده في نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2026، بعد ريمونتادا تاريخية أمام ماينز الألماني، حيث فاز إياباً برباعية نظيفة، ليعوض خسارته ذهاباً بهدفين دون مقابل، ويتأهل بالفوز بمجموع 4-2، وسجل رباعية ستراسبورغ، سيباستيان ناناسي، جوليو إنكيسو، ايمانويل إيمغا، وعبدول واتارا.