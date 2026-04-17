عودة محتملة لمورينيو إلى الدوري الإنجليزي

تزايدت الأنباء حول إمكانية عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل اهتمام أحد الأندية الكبرى بالتعاقد معه خلال الفترة الحالية لإنقاذ موسمه.

ويعيش مورينيو مرحلة صعبة مع فريقه الحالي بنفيكا، بعدما تراجعت نتائج الفريق في الدوري المحلي، حيث جمع 69 نقطة من 29 مباراة، متأخرًا بفارق 7 نقاط عن المتصدر بورتو.

وجاءت هذه التطورات بعد تجربة قصيرة أعقبت رحيله عن فنربخشة التركي، عقب الفشل في التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يعود إلى البرتغال لتولي تدريب بنفيكا.

وكشفت شبكة «توك سبورت» البريطانية أن نادي نيوكاسل يونايتد يضع مورينيو ضمن قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق، في ظل تراجع النتائج واحتلال المركز الرابع عشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

وربطت التقارير إمكانية التعاقد مع مورينيو بشرط إقالة المدرب الحالي إيدي هاو، حيث تدرس إدارة النادي هذا الخيار في إطار البحث عن حلول سريعة تعيد الفريق إلى المنافسة.

وتسعى إدارة نيوكاسل من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق استقرار فني، إلى جانب الاستفادة من خبرة مورينيو وشخصيته القيادية، بما يساعد على تحسين النتائج ورفع قيمة النادي على المستوى التسويقي.