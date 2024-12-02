بسبب قرار حكم .. عشرات القتلى في صدامات خلال مباراة كرة قدم في غينيا

قُتل عشرات الأشخاص الأحد في اشتباكات بين مشجعين خلال مباراة كرة قدم في مدينة نزيريكوري، ثاني أكبر مدن غينيا، وفق ما قالت مصادر طبية لوكالة فرانس برس، فيما وُصفت المشاهد بأنها "مجزرة جماعية".

وقال طبيب في أحد المستشفيات، طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام "الجثث مصطفة على مدّ النظر. آخرون ملقون على الأرض في الممرات. المشرحة ممتلئة".

وأضاف الطبيب أن "عدد القتلى يقدر بنحو 100"، مع امتلاء المستشفى والمشرحة بالجثث. كما أكد طبيب آخر وجود "عشرات القتلى".

وتُظهر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، لم تتمكن فرانس برس من التحقق من صحتها، الكثير من الجثث الهامدة.

وأحرق متظاهرون غاضبون مركز شرطة نزيريكوري، وفقا لشهود عيان.

وقال أحد الشهود لفرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته لدواعٍ أمنية "بدأت الأحداث بقرار مثير للجدل من الحكم. ثم اجتاح المشجعون الملعب".

وأفادت وسائل إعلام محلية أن المباراة كانت جزءا من بطولة نظمت تكريما لزعيم المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا الذي وصل إلى السلطة إثر انقلاب في سبتمبر 2021 وأدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد.

وقد انتشرت هذه البطولات خلال الأسابيع الأخيرة في غينيا في خطوة يُنظر إليها على أنها دعم لترشيح محتمل لدومبويا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.