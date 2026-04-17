منع جماهير ليون من حضور مواجهة باريس سان جيرمان

مُنع مشجعو ليون من التنقل، الأحد، إلى منطقة إيل-دو-فرانس، بمناسبة مباراة فريقهم ضد مضيفه باريس سان جيرمان، ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك بموجب قرار صادر عن وزارة الداخلية نُشر الجمعة في الجريدة الرسمية.

وبرّرت الوزارة قرارها بـ«السلوك العنيف لبعض المشجعين»، سواء من جانب أنصار باريس سان جيرمان أو ليون، وبالاشتباكات المتكررة، إضافة إلى مخاطر «الإصابات أو الأضرار» الناتجة عن رمي المفرقعات.

وبناءً عليه، سيُحظر الأحد أي تنقل بين إقليم الرون ومنطقة إيل-دو-فرانس على «كل شخص يدّعي صفة مشجع لنادي أولمبيك ليون أو يتصرف على هذا الأساس».

كما أشار القرار إلى «العداء» بين مشجعي سان جيرمان وليون، حيث إن العلاقات بينهما «مشحونة بالعدائية منذ سنوات طويلة جدًا»، مع تعداد العديد من الحوادث التي تورط فيها مشجعون من الجانبين خلال الأشهر الأخيرة.

وفي مطلع مارس/آذار، اندلعت اشتباكات بين مشجعين في مدينة فيغو الإسبانية قبل ساعات من مباراة سلتا فيغو وليون في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، وأسفرت عن إصابات طفيفة.

وقبيل مباراة ليون مع نادي يونغ بويز السويسري في 22 يناير/كانون الثاني، ضمن الجولة السابعة من دور المجموعة الموحدة للمسابقة ذاتها، «عُثر على أسلحة بيضاء وكذلك على وسائل حماية تُستخدم في رياضات قتالية داخل مركبات كانت تنقل مشجعين لليون»، حسب ما أوضح القرار.

واعتبرت وزارة الداخلية أن الطوق الأمني المفروض حول ملعب «بارك دي برانس»، وكذلك حشد قوات الأمن، «قد لا يكونان كافيين لمنع هذه المخاطر».

وخسر ليون، صاحب المركز الخامس برصيد 51 نقطة، مواجهاته الخمس الأخيرة أمام باريس سان جيرمان، متصدر الدوري برصيد 63 نقطة.