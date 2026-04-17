«يعاني من غرور مفرط».. لاعب برشلونة يشن هجومًا حادًا على لامين يامال

وجه الفرنسي كريستوف دوغاري، نجم برشلونة السابق، انتقادات قوية إلى الإسباني لامين يامال، لاعب الفريق الكتالوني، عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا، مشككًا في تأثيره داخل الملعب وسلوكه خلال المباريات.

وانتقد دوغاري أداء يامال خلال مواجهة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، التي انتهت بخروج البرسا من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم البداية الجيدة للاعب في اللقاء.

وأكد دوغاري، خلال تصريحاته عبر قناة «آر إم سي سبورت»، أن يامال يتحدث كثيرًا دون أن ينعكس ذلك على مستواه داخل الملعب، قائلًا: «إذا كنت ستتحدث كثيرًا، فتأكد من أن فريقك قادر على الفوز، في أي عالم تعيش يا فتى؟ في الواقع، أنت لا تفعل شيئًا».

وأوضح أن هدف يامال المبكر في الدقيقة الرابعة لم يكن كافيًا للحكم على أدائه، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يترك بصمة مؤثرة بعد ذلك، مضيفًا: «سجل مبكرًا، لكن ماذا بعد؟ هذا لا يجعلك ضمن المرشحين للكرة الذهبية».

وقارن دوغاري بين لامين يامال وعثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان، موضحًا أن ديمبيلي، في نفس الظروف، كان سيستغل الفرص بشكل أفضل ويسجل عددًا أكبر من الأهداف.

وشدد دوغاري على أن الموهبة التي يمتلكها يامال لا تزال بحاجة إلى تطوير، مؤكدًا أنه بعيد عن مستوى أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي، رغم الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها.

واختتم دوغاري تصريحاته بالتشكيك في تأثير اللاعب داخل الفريق، مؤكدًا أن أداءه لا يدعم أحقية برشلونة في التأهل، مضيفًا أن اللاعب «يعاني من غرور مفرط».

ويُعد يامال، البالغ من العمر 18 عامًا، أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية، ويشارك بانتظام مع برشلونة هذا الموسم، في وقت لا تزال فيه مسيرته في مراحلها الأولى.

يذكر أن دوغاري سبق له اللعب بقميص برشلونة خلال عام 1997، وخاض 13 مباراة مع الفريق، وتوج مع منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 1998.