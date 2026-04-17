5 صفقات مطلوبة لإنقاذ ريال مدريد



يواجه ريال مدريد شبح الخروج بموسم صفري 2025 ـ 2026، بعد سلسلة من الإخفاقات التي أطاحت بطموحاته في مختلف البطولات، ما يفتح الباب أمام صيف ساخن على مستوى التعاقدات لإعادة بناء الفريق واستعادة هيبته القارية.



وودع الفريق الملكي منافسات دوري أبطال أوروبا، كما خرج مبكراً من كأس الملك على يد ألباسيتي في دور الـ16، وخسر نهائي السوبر الإسباني أمام برشلونة، فيما يتأخر بفارق 9 نقاط عن صدارة الدوري الإسباني، وهو فارق يبدو معقداً في ظل تذبذب النتائج.



نيكولاس باز



يبرز اسم نيكولاس باز كأحد الحلول السريعة، بعدما تركه ريال مدريد سابقاً مع تضمين بند إعادة شراء مقابل 9 ملايين يورو، واللاعب يقدم موسماً لافتاً مع كومو 1907 في الدوري الإيطالي، حيث شارك في 31 مباراة سجل خلالها 11 هدفاً وصنع 7، ما يجعله صفقة منخفضة التكلفة وعالية القيمة.



إبراهيما كوناتي



يعد إبراهيما كوناتي هدفاً قديماً للإدارة، خاصة مع اقتراب نهاية عقده مع ليفربول، والمدافع الفرنسي خاض 45 مباراة هذا الموسم، ويملك خبرة أوروبية قد تضيف صلابة لخط الدفاع.

رودري



يبقى رودري أحد أبرز الأسماء على رادار النادي الملكي، رغم ارتباطه بمانشستر سيتي، ولاعب الوسط الإسباني يعد من الأفضل عالمياً في مركزه، ورغم تعرضه لإصابة في الركبة هذا الموسم، فإنه لا يزال هدفاً استراتيجياً طويل الأمد.



إنزو فرنانديز



يبرز إنزو فرنانديز كخيار قوي لتعزيز الوسط، خاصة بعد تقارير أشارت إلى رغبته في اللعب بالعاصمة الإسبانية، ولاعب تشيلسي قدم موسماً مميزاً بـ46 مباراة، سجل خلالها 12 هدفاً وصنع 6، إضافة إلى دوره القيادي داخل الفريق.



كريستيان روميرو



في الخط الخلفي، يبرز اسم كريستيان روميرو، مدافع توتنهام هوتسبير، الذي قدم مستويات قوية رغم معاناة فريقه، وخاض 32 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4، وهو رقم مميز لمدافع مركزي.



ومع اقتراب نهاية موسم مخيب، تبدو إدارة ريال مدريد أمام مفترق طرق حاسم، حيث قد تشكل هذه الأسماء بداية مشروع جديد يعيد الفريق إلى منصات التتويج، وينهي مرحلة الشك التي خيمت على «سانتياغو برنابيو» هذا الموسم.