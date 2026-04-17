مقربون من ديشامب يحسمون موقفه من تدريب ريال مدريد

حسمت الدائرة المقربة من المدرب الفرنسي ديديه ديشامب الجدل الدائر حول إمكانية توليه تدريب ريال مدريد خلال الموسم المقبل، حيث نفت بشكل قاطع وجود أي مفاوضات مع النادي الإسباني في الوقت الحالي.

ويعيش نادي ريال مدريد حالة من عدم الاستقرار الفني، عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، وهو ما وضع استمرار المدرب ألفارو أربيلوا محل شك، في ظل تراجع النتائج واقتراب نهاية الموسم.

وارتبط اسم ديديه ديشامب بقيادة ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب نهاية مشواره مع منتخب فرنسا بعد بطولة كأس العالم 2026، إلى جانب تقارير تحدثت عن إمكانية تولي زين الدين زيدان تدريب «الديوك».

وأكدت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن المقربين من ديشامب نفوا هذه الأنباء بشكل كامل، مشيرين إلى أن المدرب لا يخطط لتولي تدريب ريال مدريد عقب انتهاء مهمته مع المنتخب الفرنسي.

أوضحت الصحيفة أن الدائرة المحيطة بديشامب استنكرت ما تم تداوله، مؤكدة أن هذه الأخبار لا تستند إلى أي مفاوضات حقيقية، وهو ما أغلق الباب مؤقتًا أمام انتقاله إلى «سانتياغو برنابيو».

جاءت هذه الأنباء في وقت يواجه فيه أربيلوا خطر الإقالة، بعد خسارة ريال مدريد ذهابًا أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2-1 في مدريد، ثم الخروج رسميًا من البطولة بالخسارة 4-3 إيابًا على ملعب «أليانز أرينا».

تسببت هذه النتائج في تحرك إدارة الريال لإعادة تقييم الوضع الفني، والبحث عن بدائل محتملة على مقعد المدير الفني، ما دفع وسائل الإعلام لطرح أسماء عديدة، كان أبرزها ديشامب قبل نفي ارتباطه بالمهمة.

يبقى ملف المدرب الجديد مفتوحًا داخل ريال مدريد، في ظل ضغوط جماهيرية على الإدارة لاتخاذ قرار سريع قبل انطلاق الموسم المقبل، بالتعاقد مع مدرب جديد.