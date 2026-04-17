إدارة يونيون برلين تحدد مصير إيتا بعد الفترة المؤقتة

استبعد رئيس نادي يونيون برلين منح المدربة ماري لويز إيتا منصب المدير الفني بشكل دائم، رغم قيادتها أول مباراة لها في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للرجال غدًا السبت، مؤكدًا أن موقفه يأتي انطلاقًا من احترامه لكرة القدم النسائية.

وتتولى إيتا تدريب يونيون برلين أمام فولفسبورج، في بداية فترة تدريبية مؤقتة تتضمن خمس مباريات في الدوري الألماني (بوندسليجا) حتى نهاية الموسم الحالي، لتصبح بذلك أول مدربة تتولى الإدارة الفنية لأحد أندية الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وكانت إيتا قد وقعت سابقًا عقدًا لتدريب فريق السيدات في يونيون برلين بدءًا من الموسم المقبل، فيما يرغب ديرك زينجلر، رئيس النادي، في الالتزام بهذا العقد.

وقال زينجلر إن اعتبار دورها المؤقت بمثابة اختبار لمدة خمس مباريات لتولي تدريب فريق الرجال بشكل دائم يعد «إجحافًا» بحق كرة القدم النسائية.

وأضاف، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورت» ألمانيا: «إذا كانت إيتا جيدة حقًا، فسوف تبقى مع فريق الرجال، وإذا لم تكن كذلك، فسوف تنتقل لفريق السيدات، هذا أمر ليس محل نقاش بالنسبة لي على الإطلاق».

وتابع: «دائمًا ما يكون قرار تدريب أي فريق قرارًا متخصصًا قائمًا على الحقائق، وإذا ربطناه بهذا النقاش، فإننا نسيء إليها وإلى كرة القدم النسائية ككل. ستكون ماري لويز إيتا مسؤولة عن خمس مباريات هنا، ثم ستتولى تدريب فريق السيدات».

ويبدو أن زينجلر يتجاهل رأي هورست هيلدت، مدير كرة القدم الاحترافية للرجال في النادي، الذي صرح بأنه لن يستبعد إيتا كمرشحة لمنصب مدربة الفريق بشكل دائم.

من جانبها، أكدت إيتا أنها تركز على أداء الفريق في الملعب، مشيرة إلى أنها لا تفكر في أي أمور أخرى، حيث قالت: «على أي حال، سأظل مدربة في العام المقبل».

وسبق لإيتا أن صنعت التاريخ كأول مدربة مساعدة في الدوري الألماني للرجال، وهي تدرب حاليًا فريق تحت 19 عامًا في نادي يونيون برلين.

ومع تبقي خمس مباريات، يحتل يونيون المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الألماني، الذي يضم 18 فريقًا، ولا يزال خطر الهبوط قائمًا.

وكان النادي قد قرر إقالة ستيفن باومجارت من تدريب الفريق الأسبوع الماضي، بعد خسارة الفريق مبارياته الثلاث الأخيرة، وعدم تحقيقه سوى فوزين في آخر 14 لقاء.

وأثار إعلان تعيين إيتا (34 عامًا) تعليقات مسيئة وتمييزية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع إدارة يونيون برلين للرد.