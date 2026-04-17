قائمة الراحلين تتسع.. ثورة في ريال مدريد بعد خسارة البايرن

دخل نادي ريال مدريد مرحلة مراجعة شاملة لتشكيلته بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 4-3 على ملعب «أليانز أرينا»، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لإعادة تقييم عناصر الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكشفت صحيفة «إل موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن إدارة ريال مدريد بدأت ما وصفته بـ«وقت التأمل»، من أجل الوقوف على أسباب تراجع الأداء خلال الفترة الماضية، رغم امتلاك الفريق مجموعة من الأسماء الكبيرة.

وقررت الإدارة الحفاظ على العمود الفقري للفريق، المتمثل في الحارس تيبو كورتوا، ولاعبي الوسط والهجوم جود بيلينغهام، فينيسيوس جونيور، وكيليان مبابي، مع التوجه لإجراء تغييرات على باقي العناصر.

وبرز اسم الفرنسي إدواردو كامافينغا كأحد أبرز المرشحين للرحيل، بعدما رأت الإدارة أن طرده في مباراة ميونخ كان نقطة فاصلة في تقييم موسمه، ما جعله ضمن الخيارات المطروحة للبيع بهدف توفير سيولة مالية لإبرام صفقات جديدة في خط الوسط.

امتدت التغييرات المرتقبة لتشمل وسط الملعب، حيث تتجه الإدارة للتعاقد مع لاعب ارتكاز بمواصفات تقليدية، يمنح الفريق توازنًا أكبر بين الجانبين الدفاعي والهجومي، في محاولة لتجنب تكرار الأخطاء التي ظهرت خلال الشوط الأول من مواجهة بايرن.

وتستهدف هذه الرؤية منح حرية أكبر للاعبين مثل بيلينغهام وفيديريكو فالفيردي للتقدم هجوميًا، دون تحمل أعباء دفاعية إضافية أثرت على أداء الفريق في بعض المباريات.

يأتي ذلك مع اقتراب نهاية عقود بعض العناصر مثل ديفيد ألابا وداني كارفخال، إلى جانب فتح الباب أمام رحيل أسماء أخرى من بينها داني سيبايوس، فران غارسيا، وماركو أسينسيو.

وتخطط الإدارة في المقابل لإعادة بعض المواهب الشابة، مثل إندريك ونيكو باز، مع دراسة إعارة اللاعب الشاب ماستانتونو لاكتساب مزيد من الخبرات، ضمن مشروع إعادة بناء الفريق في المرحلة المقبلة.

وتسعى إدارة ريال مدريد من خلال هذه التحركات إلى إعادة تشكيل الفريق فنيًا، بما يضمن العودة للمنافسة بقوة خلال الموسم المقبل على كل البطولات سواء كانت محلية أو قارية.