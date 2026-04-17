إيطاليا تضمن 7 مقاعد أوروبية في الموسم الجديد

حسمت نتائج الأندية الإيطالية في البطولات القارية شكل تمثيل الدوري الإيطالي في المسابقات الأوروبية للموسم المقبل، بعد تأكد مشاركة 7 فرق بواقع 4 في دوري أبطال أوروبا، و2 في الدوري الأوروبي، وفريق واحد في دوري المؤتمر.

وودعت الأندية الإيطالية جميع منافسات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، هذا الموسم، بعدما خسر بولونيا أمام أستون فيلا في الدوري الأوروبي، في حين خرج فيورنتينا من دوري المؤتمر عقب الهزيمة أمام كريستال بالاس.

وأكد موقع فوتبول إيطاليا أن هذا الإقصاء أنهى آمال الدوري الإيطالي في تحسين تصنيفه الأوروبي، ما يعني الاكتفاء بأربعة مقاعد فقط في دوري أبطال أوروبا خلال موسم 2026-2027.

وينص نظام التوزيع على تأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإيطالي إلى دوري الأبطال، بينما يشارك صاحبا المركزين الخامس والسادس في الدوري الأوروبي، إلى جانب بطل كأس إيطاليا.

يمنح المقعد الأخير في البطولات الأوروبية لنادٍ واحد فقط في دوري المؤتمر، يبدأ مشواره من الدور التمهيدي، وفقًا لتوزيع المقاعد الحالي.

وتبقى منافسات كأس إيطاليا مفتوحة على عدة احتمالات، مع تأهل إنتر ميلان وأتالانتا وكومو ولاتسيو إلى الدور نصف النهائي، حيث قد يؤثر هوية البطل على توزيع المقاعد، في حال كان قد ضمن التأهل أوروبيًا عبر ترتيب الدوري.

وتفتح هذه الحالة المجال أمام منح مقعد أوروبي إضافي لفريق آخر في جدول الدوري، وفقًا للوائح المعتمدة، حال تكرار تأهل بطل الكأس عبر مسار الدوري.