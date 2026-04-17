اتفاق ودي ينهي مشوار رينارد مع «الأخضر» مقابل 5 ملايين يورو

توصل الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى اتفاق مع المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد لإنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضي، مقابل تعويض مالي يصل إلى 5 ملايين يورو، في خطوة يتحمل خلالها الاتحاد تكلفة كبيرة لإنهاء العلاقة دون الدخول في أي نزاعات قانونية.

وكشف موقع «365» أن الاتفاق يقضي برحيل رينارد خلال الساعات المقبلة، مع حصوله على نحو 5 ملايين يورو (22 مليون ريال)، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا على الاتحاد السعودي في ظل إنهاء العقد قبل موعده.

جاء القرار بعد فترة شهدت تراجعًا في أداء ونتائج المنتخب، ما دفع الاتحاد للتحرك نحو تغيير الجهاز الفني، رغم اقتراب استحقاق مهم يتمثل في كأس العالم 2026.

بدأ الاتحاد السعودي في دراسة عدد من السير الذاتية لمدربين جدد، دون الاستقرار حتى الآن على هوية المدير الفني الذي سيتولى قيادة «الأخضر» خلال المرحلة المقبلة، ولكن تداولت تقارير أخرى اقتراب المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني الحالي لنادي الخليج، من تولي المهمة، حيث تم التوصل إلى اتفاق شبه نهائي على عدة بنود، مع استمرار المفاوضات حول بعض التفاصيل المرتبطة بالحوافز والمكافآت.

يمتلك دونيس خبرة سابقة في الدوري السعودي، ما يجعله من الأسماء المطروحة بقوة، في ظل رغبة الاتحاد في التعاقد مع مدرب لديه دراية بالكرة المحلية وقادر على التأقلم السريع.

يستعد منتخب السعودية للمشاركة في كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر.

تسعى إدارة الاتحاد إلى حسم ملف الجهاز الفني في أقرب وقت، لضمان الاستقرار الفني قبل انطلاق التحضيرات للمونديال.