ليفاندوفسكي يرفض التجديد مع برشلونة ويتمسك بمطالبه

رفض النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي العرض الأول الذي تقدم به نادي برشلونة لتجديد عقده، متمسكًا بشروطه الخاصة سواء من الناحية المالية أو مدة التعاقد، في ظل استمرار المفاوضات بين الطرفين قبل نهاية الموسم الجاري.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن إدارة برشلونة قدمت عرضًا مبدئيًا لتمديد عقد المهاجم المخضرم، إلا أن اللاعب لم يبد موافقته على البنود المطروحة، خاصة في ظل تخفيض كبير في راتبه مع عرض يمتد لموسم إضافي فقط.

ينتهي عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، وسط محاولات من النادي للإبقاء عليه حتى صيف 2027، لكن العرض لم يلب تطلعات اللاعب، ما قد يعقد مسار المفاوضات خلال الفترة المقبلة.

يحصل اللاعب حاليًا على راتب مرتفع يقدر بنحو 20 مليون يورو سنويًا، بحسب تقارير صحفية، وهو ما يجعله غير مقتنع بفكرة تخفيض راتبه في هذه المرحلة من مسيرته، خاصة مع استمراره في تقديم مستويات ثابتة مع الفريق.

يحظى ليفاندوفسكي باهتمام عدد من الأندية، من بينها ميلان الإيطالي وشيكاغو فاير الأمريكي، إلى جانب تقارير تحدثت عن اهتمام أندية أخرى، في ظل اقتراب نهاية عقده الحالي.

يواصل المهاجم البالغ من العمر 37 عامًا تركيزه مع برشلونة في سباق الدوري الإسباني، حيث يفضل تأجيل الحديث عن مستقبله، مؤكدًا في تصريحات سابقة أن النادي على دراية بمطالبه، وأنه يحتاج إلى الوقت قبل اتخاذ القرار النهائي.

يقدم ليفاندوفسكي موسمًا ثابتًا على مستوى الأداء، بعدما شارك في 40 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 17 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

تنتظر إدارة برشلونة جولات تفاوض جديدة خلال الفترة المقبلة في محاولة للتوصل إلى اتفاق مع اللاعب، في وقت تبقى فيه كل الاحتمالات مفتوحة بشأن مستقبله مع النادي.