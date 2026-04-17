رغم قرار «كاف».. لاعب السنغال: ميداليات أفريقيا معنا ولن نعيدها

أكد بابي غاي، لاعب خط وسط منتخب السنغال، تمسكه بميدالية التتويج بكأس أمم أفريقيا 2025، مشددًا على رفضه إعادتها رغم قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بسحب اللقب من منتخب بلاده، بعد الفوز على المغرب في النهائي.

أوضح غاي، في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية، أنه لا يفكر في إعادة الميدالية التي حصل عليها عقب فوز السنغال على المغرب بهدف دون رد في المباراة النهائية بعدما امتدت إلى الوقت الإضافي، رغم قرار سحب اللقب في شهر مارس، مؤكدًا أنه لا يزال يشعر بأنه بطل أفريقيا.

قال لاعب فياريال الإسباني ولاعب مارسيليا السابق: «نعم بالطبع، لأننا ببساطة أبطال أفريقيا، لقد فزنا بالنهائي على أرض الملعب، والجميع شاهد ذلك، كانت هناك بعض الأحداث وتوقفت المباراة، لكنها استكملت».

أضاف: «عندما تم احتساب ركلة جزاء، لم يكن هناك أي لاعب مغربي يرغب في إيقاف اللقاء، الجميع أراد استكمال المباراة، لذلك لا أفهم سبب الاعتراض على النتيجة، بالإضافة إلى أن الميداليات ما زالت معنا».

شهدت المباراة، أحداثًا جدلية، حيث ألغي هدف لصالح السنغال قبل احتساب ركلة جزاء للمغرب، وهو القرار الذي دفع لاعبي السنغال إلى مغادرة أرض الملعب، قبل أن يعودوا مجددًا لاستكمال اللقاء، فيما أهدر إبراهيم دياز ركلة الجزاء بطريقة «بانينكا».

وسجل غاي هدف الفوز الوحيد خلال الوقت الإضافي، ليمنح منتخب بلاده اللقب في الملعب، قبل أن تتطور الأمور لاحقًا بقرار سحب البطولة، بينما أشار زميله في المنتخب إدريسا غي إلى استعداده لإعادة الميدالية من أجل تهدئة الأوضاع.

اختتم غاي تصريحاته بالتأكيد على رفضه هذا الطرح، قائلًا: «لا، كان ذلك مجرد تعليق ساخر، أخبرته أنني لن أعيد ميداليتي، العالم كله يعلم أن السنغال فازت بالكأس».