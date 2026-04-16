الإصابة تمنع إيكيتيكيه نجم ليفربول ومنتخب «الديوك» عن كأس العالم

أكد حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليفربول، أن مهاجمه الفرنسي أوغو إيكيتيكيه سيغيب عما تبقّى من الموسم إضافة إلى كأس العالم 2026، وذلك بعد تعرضه لإصابة خطيرة خلال الخسارة أمام باريس سان جرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.



وسقط اللاعب البالغ 23 عاماً، أرضاً ممسكاً بأسفل ساقه اليمنى خلال الشوط الأول من خسارة ليفربول 0-2 أمام بطل أوروبا باريس سان جرمان في إياب ربع النهائي على ملعب أنفيلد، الثلاثاء، واضطر إلى مغادرة الملعب.



وجاء في بيان مقتضب أصدره ليفربول، أن الفحوصات أكدت لاحقاً إصابته بـ«تمزق في وتر أخيل». وأضاف البيان: بناء على ذلك، سيغيب إيكيتيكيه عن الأسابيع المتبقية من موسم النادي ولن يكون قادراً على المشاركة في كأس العالم هذا الصيف مع منتخب فرنسا «الديوك».



وكتب اللاعب عبر حسابه على إنستغرام: الأمر صعب، وربما حتى غير عادل، لكنني ممتن لأن هذا حدث لي هنا، بينكم. لست وحدي قوتكم ومحبتكم ستكونان دافعي. إلى اللقاء يا أنفيلد.

وجاء بيان ليفربول بعد إعلان مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان، غياب إيكيتيكيه عن كأس العالم. وقال ديشان: للأسف، فإن خطورة إصابة إيكيتيكيه ستمنعه من إنهاء الموسم مع ليفربول والمشاركة في كأس العالم. وتابع: هذه الإصابة ضربة قاسية له بالطبع، لكنها أيضاً للمنتخب الفرنسي، أردت أن أعبر عن كامل دعمي له، وكذلك دعم الجهاز الفني بأكمله.



وسجّل إيكيتيكيه 17 هدفاً في 45 مباراة ضمن مختلف المسابقات مع ليفربول منذ انضمامه إلى أنفيلد مقابل 79 مليون جنيه إسترليني «105.5 ملايين دولار» الصيف الماضي. ومنذ خوضه مباراته الدولية الأولى مع فرنسا في تصفيات كأس العالم في سبتمبر الماضي، بات إيكيتيكيه عنصراً أساسياً في صفوف بطل العالم مرتين، مسجلاً هدفين ومقدماً تمريرة حاسمة واحدة في ثماني مباريات دولية.