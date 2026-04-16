مصر.. إلغاء ركلة جزاء بعد مراجعتها بالهاتف وفتح تحقيق في الواقعة



شهدت مباراة طنطا والمصرية للاتصالات في دوري المحترفين بمصر واقعة تحكيمية غريبة، بعدما تم إلغاء ركلة جزاء عقب مراجعة اللقطة عبر هاتف محمول، في ظل غياب تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» في المسابقة.



واحتسب حكم اللقاء عبدالعزيز السيد ركلة جزاء لصالح فريق المصرية للاتصالات في الدقيقة 41، وهو القرار الذي قوبل باعتراضات حادة من لاعبي طنطا، الذين أكدوا أن المخالفة وقعت خارج المنطقة.



وتصاعدت الأزمة سريعاً، حيث تدخل الجهاز الفني لفريق طنطا بقيادة أيمن المزين، وطلب من لاعبيه مغادرة أرض الملعب احتجاجاً على القرار، ما أدى إلى توقف المباراة لعدة دقائق.



وتحولت مجريات اللقاء بعد ظهور الحكم الرابع حسام حسن وهو يراجع اللقطة عبر هاتف محمول، قبل أن يتم إبلاغ الحكم الرئيسي بضرورة إعادة النظر في قراره.



وتراجع الحكم عن احتساب ركلة الجزاء، وقرر استئناف اللعب باحتساب ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، وهو القرار الذي أثار اعتراض لاعبي المصرية للاتصالات هذه المرة.



وتجددت حالة التوتر داخل الملعب، بعدما طالب عبد الواحد السيد، مدير الكرة بفريق المصرية للاتصالات، لاعبيه بمغادرة أرض الملعب أيضاً، لتتوقف المباراة لأكثر من 20 دقيقة قبل استئنافها.



واستؤنف اللقاء بعد احتواء الأزمة، حيث نجح فريق المصرية للاتصالات في تسجيل هدف من الركلة الحرة المباشرة، لينتهي الشوط الأول بتقدمه بهدف دون رد، قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة 1-1.



وكشفت تقارير صحفية، أن لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري قررت استدعاء حكم المباراة للتحقيق، والوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب التراجع عن القرار، على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد سماع أقوال طاقم التحكيم.



وضم طاقم تحكيم اللقاء عبد العزيز السيد حكماً للساحة، ووليد ممدوح وشهاب راشد مساعدين، إلى جانب حسام حسن حكماً رابعاً.