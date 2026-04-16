قطار ينهي حياة حارس مرمى أرسنال ويوفنتوس السابق

أعلن الاتحاد النمساوي لكرة القدم ​أن حارس المرمى النمساوي السابق أليكس مانينجر، الذي لعب ضمن صفوف أرسنال وعدد من الأندية الإيطالية، توفي ⁠الخميس في حادث سير عن 48 عاما.

وأفادت صحيفة كرونن تسايتونج ووسائل إعلام ‌أخرى أن سيارة مانينجر اصطدمت بقطار ركاب عند تقاطع ‌غير محمي بسياج بالقرب من مدينة ‌سالزبورغ النمساوية.

وأسفر الحادث عن نجاة سائق القطار والـ25 راكباً الذين كانوا على متنه دون تسجيل أي إصابات، في وقت باشرت فيه السلطات النمساوية التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

وفتحت الجهات المختصة تحقيقاً رسمياً، حيث يعمل خبير فني على تحليل البيانات الإلكترونية الخاصة بالسيارة، بهدف تحديد سلوك القيادة قبل لحظة التصادم، والتأكد من عمل الإشارات الضوئية عند التقاطع وقت الحادث، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت».

وبدأ مانينجر مسيرته الكروية مع نادي سالزبورغ النمساوي، قبل أن ينتقل إلى أرسنال الإنجليزي كأول لاعب نمساوي في تاريخ النادي، حيث شارك في 39 مباراة وحقق لقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد.

وانتقل الحارس لاحقاً إلى الدوري الإيطالي عام 2001، ليدافع عن ألوان عدة أندية، من بينها فيورنتينا وبولونيا وبريشيا وسيينا وتورينو، قبل أن يصل إلى محطته الأبرز مع يوفنتوس، الذي انضم إليه في 2008 وتوج معه بلقب الدوري الإيطالي عام 2012 ، ثم أنهى مسيرته مع ليفربول.

ونعت إدارة نادي يوفنتوس حارسها السابق، مشيدة بدوره داخل الفريق، ومؤكدة أنه قدم نموذجاً مميزاً للحارس من حيث الالتزام، رغم وجوده في فترة شهدت حضور الحارس المخضرم بوفون.

وأعرب الإيطالي جورجيو كيلليني لاعب اليوفي سابقاً، عن حزنه لرحيل زميله السابق، موجهاً رسالة وداع أكد خلالها أن مانينجر كان شخصية مميزة داخل وخارج الملعب، ومقدماً التعازي لعائلته.

وقال بيتر شوتل المدير الرياضي للاتحاد النمساوي للعبة في ⁠بيان "كان ألكسندر مانينجر سفيرا بارزا لكرة القدم النمساوية داخل الملعب وخارجه".

وأضاف "بفضل مسيرته الدولية، وضع معايير وألهم وشكل شخصية عدد من حراس المرمى الشباب. جعلته احترافيته ​وهدوؤه وصلابته جزءا مهما من الفرق التي لعب فيها وكذلك من المنتخب الوطني".