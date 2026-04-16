وعكة صحية لرونالدو قبل مواجهة الوصل الآسيوية



غادر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، أمس، مباراة فريقه التي فاز فيها على الاتفاق بهدف دون رد في الدقيقة 89، وغاب عن احتفالات زملائه بالفوز بعد صافرة النهاية.



وجاءت مغادرة رونالدو لأرضية الملعب، بسبب تعرضه لوعكة صحية، بحسب ما كشف عنه مدربه خورخي خيسوس، الذي قال خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «شعر رونالدو بألم في البطن بين الشوطين، لكنه كان مصراً على دخول الشوط الثاني، شارك، لكن طلبت إخراجه، وتوجه مباشرة إلى غرفة الملابس وتقيأ، وهذا سبب عدم مشاركته في الاحتفال».



ولم يكشف النصر عن تطورات الحالة الصحية لرونالدو حتى الآن، وحول ما إذا كان جاهزاً للسفر مع الفريق إلى دبي، للمشاركة في الأدوار الإقصائية لمنطقة غرب آسيا، ضمن بطولة دوري أبطال آسيا 2، والتي يستهلها النصر بمواجهة الوصل الأحد المقبل على استاد زعبيل.



ويقدم رونالدو موسماً استثنائياً مع النصر، بتسجيله 24 هدفاً، وتقديم تمريرتين حاسمتين، ويعد أبرز ركائز الفريق، التي يعول عليها «العالمي» للذهاب بعيداً في دوري أبطال آسيا ودوري روشن.