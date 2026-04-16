حسن شحاتة: شقيقي الشهيد كان أفضل مني في كرة القدم

أكد حسن شحاتة، المدرب التاريخي السابق لمنتخب مصر، أن شقيقه الشهيد كان يمتلك موهبة كروية مميزة، مشيرًا إلى أنه كان يتفوق عليه من الناحية الفنية، قبل أن يفقد حياته خلال فترة الحرب.

وتحدث نجم الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية، موضحًا أن شقيقه كان لاعبًا مميزًا ويتمتع بقدرات كبيرة داخل الملعب، مؤكدًا أنه كان يرى فيه إمكانيات أعلى منه في كرة القدم.

وأشار شحاتة إلى أنه غادر مصر واتجه للاحتراف في الكويت بسبب ظروف الحرب، مؤكدًا أن هذه التجربة كانت من أنجح فترات مسيرته الكروية، حيث قدم خلالها مستويات قوية وحقق نجاحًا كبيرًا، قبل أن يعود مجددًا إلى مصر عقب انتهاء تلك الظروف.

وأوضح أنه عقب عودته إلى نادي الزمالك بعد انتهاء تجربته في الكويت، شارك مع زملائه في بناء فريق جديد، وساهم في إعادة تشكيله والمنافسة على البطولات.

وكشف شحاتة عن سر ارتدائه القميص رقم 14، مؤكدًا أنه اختاره بسبب إعجابه بالأسطورة الهولندية يوهان كرويف، وتشابه أسلوب لعبه معه.