مقتل حكم بالرصاص في أرض الملعب يهز عالم كرة القدم



تحولت مباراة كرة قدم للهواة في الإكوادور إلى ساحة رعب في مشهد صادم هز أركان الملاعب، بعدما اقتحم مسلحون أرض الملعب، وأطلقوا وابلاً من الرصاص، ليسقط الحكم ضحية في لحظة مروعة أمام أعين اللاعبين والجماهير.



ووقعت الحادثة الدامية في بلدة باساخي بمقاطعة إل أورو الساحلية، حيث استهدف الجناة الحكم خافيير أورتيغا (48 عاماً) أثناء إدارته للمباراة، قبل أن يلوذوا بالفرار تاركين خلفهم فوضى وصدمة عارمة، ورغم سرعة وصول فرق الإسعاف إلا أنه أُعلن عن وفاته في موقع الحادث.



وتحولت أجواء المباراة في ثوانٍ إلى حالة من الهلع، مع تدافع اللاعبين والمشجعين بحثاً عن ملاذ آمن، فيما سارعت السلطات إلى إغلاق المنطقة، وفتح تحقيق عاجل، وسط ترجيحات بأن الجريمة كانت عملية اغتيال مدبرة.



وأثار الحادث موجة غضب واسعة في الأوساط الرياضية، حيث نعى مسؤولون الضحية، مؤكدين أن فقدان حياة بسبب مباراة كرة قدم أمر لا يمكن قبوله، في وقت تواصل فيه الشرطة فحص الأدلة ،ومراجعة تسجيلات الهواتف، أملاً بكشف هوية الجناة.



وتأتي هذه الجريمة في ظل تصاعد مقلق للعنف في الإكوادور، ما يطرح تساؤلات حادة حول أمن الفعاليات الرياضية، بعدما باتت الملاعب التي يفترض أن تكون مساحات للفرح عرضة لمشاهد دامية تهدد روح اللعبة.