برشلونة يتوصل لاتفاق مع فليك لتمديد عقده

توصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع مدربه الألماني هانزي فليك لتمديد عقده، بعدما نجحت المفاوضات في الوصول إلى صيغة مبدئية تقضي باستمرار المدير الفني مع الفريق حتى عام 2028.

وكشفت تقارير إعلامية، من بينها ما أورده «راديو كتالونيا»، أن وكيل أعمال فليك، بيني زاهافي، اتفق مع إدارة برشلونة على تمديد العقد لمدة عام إضافي، حيث كان من المقرر أن ينتهي الارتباط الحالي في عام 2027.

وأوضحت التقارير أن الاتفاق لا يزال شفهياً حتى الآن، في انتظار التوقيع الرسمي، على أن يتم الإعلان عن التجديد مع نهاية الموسم الجاري، في ظل رغبة الطرفين في مواصلة العمل المشترك.

ويتقدم برشلونة في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد مع تبقي 7 جولات، ليقترب من حسم اللقب رغم خروجه من دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا هذا الموسم.

وبدأ فليك مشواره مع برشلونة في 29 مايو 2024، ليصبح ثالث مدرب ألماني يتولى قيادة الفريق الكتالوني بعد هاينس فايسفايلي وأودو لاتيك.

وحقق فليك أول ألقابه مع الفريق في يناير 2025، عندما قاد برشلونة للفوز بكأس السوبر الإسباني على حساب ريال مدريد بنتيجة 5-2 في جدة، قبل أن يضيف لقب كأس ملك إسبانيا في أبريل من العام نفسه بعد الفوز على الغريم ذاته بنتيجة 3-2 بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية.

وتوج فليك موسمه الأول بلقب الدوري الإسباني في مايو 2025، عقب الفوز على إسبانيول 2-0 بهدفي لامين يامال وفيرمين لوبيز، ليحقق الثنائية المحلية.

وسجل المدرب الألماني رقماً مميزًا خلال ذلك الموسم، بعدما قاد الفريق لتحقيق 4 انتصارات رسمية على ريال مدريد في مختلف البطولات، شملت مواجهات الدوري ونهائيي السوبر والكأس، وهو ما دفع إدارة النادي لتجديد عقده في مايو 2025 حتى عام 2027.