50 هدفاً في موسم واحد.. كين يتربع على عرش الهدافين في أوروبا

واصل المهاجم الإنجليزي هاري كين تألقه هذا الموسم، بعدما وصل إلى 50 هدفاً في مختلف المسابقات، ليتصدر قائمة هدافي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلال موسم 2025/2026.

وساهم كين في تعزيز موقعه بالقمة بعد تسجيله هدفاً خلال مواجهة بايرن ميونخ أمام ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الفريق الألماني بنتيجة 4-3.

وحقق كين هذا الرقم بعد مشاركته في 42 مباراة فقط هذا الموسم، متفوقاً بفارق واضح على أقرب منافسيه، حيث جاء الفرنسي كيليان مبابي في المركز الثاني برصيد 40 هدفاً من 39 مباراة مع ريال مدريد، فيما حل النرويجي إيرلينغ هالاند ثالثاً برصيد 33 هدفاً مع مانشستر سيتي.

وتؤكد الأرقام الفارق الكبير الذي صنعه كين في سباق الهدافين، في ظل استمراره في التسجيل بمختلف البطولات، سواء على مستوى الدوري المحلي أو المنافسات الأوروبية.

وأكدت إحصائيات كين مع بايرن ميونخ منذ انضمامه للفريق حجم تأثيره الهجومي، حيث سجل 135 هدفاً وقدم 32 تمريرة حاسمة خلال 138 مباراة.