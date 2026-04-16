تفاصيل مشادة فينيسيوس وبيلينغهام في ليلة خروج الريال من الأبطال (فيديو)

شهدت مواجهة ريال مدريد أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا مشادة بين الثنائي فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام، في ليلة انتهت بخروج الفريق الإسباني من ربع النهائي بعد خسارته 4-3 في الإياب، ليتفوق الفريق الألماني بنتيجة 6-4 في مجموع المباراتين ويتأهل إلى نصف النهائي.

وجاءت المشادة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وتحديداً عند الدقيقة 82، في وقت كان ريال مدريد يحاول العودة في النتيجة وتجنب الإقصاء، وسط أجواء مشحونة داخل أرضية الملعب.

وأظهرت لقطات نقلتها شبكة «موفيستار» الإسبانية نشوب خلاف بين اللاعبين، بعد هجمة واعدة لم يستغلها الفريق بالشكل المطلوب، حيث أبدى بيلينغهام اعتراضه على قرار فينيسيوس بالاحتفاظ بالكرة وعدم تمريرها في توقيت مناسب.

ودفع هذا الموقف بيلينغهام إلى توجيه عتاب واضح لزميله فينيسيوس، معتبراً أن الفرصة كانت كفيلة بتغيير مجرى المباراة، إلا أن الأخير رد بانفعال، في ظل الضغط الكبير الذي كان يعيشه الفريق خلال تلك اللحظات.

وكشفت اللقطات التلفزيونية قراءة لحركة شفاه فينيسيوس، حيث قال لبيلينغهام: «ماذا تريد؟ أغلق فمك»، وتزامنت هذه الواقعة مع حالة من الضغط النفسي سيطرت على لاعبي ريال مدريد، في ظل اقتراب نهاية المباراة وتراجع فرص العودة.

وأشارت صحيفة «آس» الإسبانية إلى أن هذه المشادة جاءت نتيجة طبيعية للأجواء التي صاحبت اللقاء، خاصة مع تراجع النتيجة واقتراب وداع البطولة.

وانتهت المباراة بفوز بايرن ميونخ 4-3، ليحسم التأهل إلى نصف النهائي، بينما يودع ريال مدريد البطولة من هذا الدور.