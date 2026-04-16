سيناريو 2020 يتكرر.. غياب الكبار بدوري الأبطال يمهد الطريق لبطل جديد

جاء خروج ريال مدريد وبرشلونة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ليرسم ملامح نسخة مختلفة من البطولة، ويعيد للأذهان ما حدث في موسم 2019/2020، حين غاب عملاقا إسبانيا عن الأدوار النهائية، وانتهت المسابقة وقتها بتتويج بايرن ميونخ باللقب.

وخسر ريال مدريد أمام بايرن ميونخ بنتيجة 4-3 في إياب ربع النهائي على ملعب «أليانز أرينا»، ليغادر البطولة بمجموع 5-3 بعد تعثره ذهاباً على ملعب «سانتياغو برنابيو»، فيما فشل برشلونة في تجاوز أتلتيكو مدريد، رغم فوزه إياباً بنتيجة 2-1 على ملعب «ميتروبوليتانو»، بعدما خسر ذهاباً 2-0 على ملعب «كامب نو».

وترك خروج قطبي إسبانيا فراغاً في المربع الذهبي، في ظل غياب فريقين اعتادا التواجد في المراحل المتقدمة، ليفتح المجال أمام أندية أخرى للدخول بقوة في سباق المنافسة على اللقب.

وأظهرت الإحصائيات أن غياب ريال مدريد وبرشلونة معاً عن نصف نهائي دوري الأبطال يعد حالة نادرة، إذ لم يتكرر هذا المشهد سوى مرتين خلال آخر 19 موسماً، الأولى في موسم 2019/2020، والثانية في النسخة الحالية 2025/2026.

وتؤكد الأرقام أن النسخة الجارية دخلت التاريخ، بعدما سجلت خروج الريال وبرشلونة معاً من الدور ربع النهائي للمرة الأولى على الإطلاق، ما يؤكد حجم التراجع مقارنة بسنوات السيطرة الأوروبية التي فرضها الناديان.

وضمت قائمة المتأهلين إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2026، باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وأرسنال وأتلتيكو مدريد، بعدما نجحت في حسم مواجهات ربع النهائي لصالحها، لتتأهل إلى المربع الذهبي وتواصل المنافسة على اللقب القاري.