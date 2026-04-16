إنفانتينو يدعو لفصل الرياضة عن السياسة ويؤكد حضور إيران في المونديال

أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أن منتخب إيران سيشارك في نهائيات كأس العالم 2026، رغم الظروف التي تمر بها البلاد في ظل الحرب الدائرة مع الولايات المتحدة.

وقال إنفانتينو، خلال مشاركته في منتدى «استثمر في أمريكا» الذي تنظمه شبكة «سي إن بي سي»، إن وجود إيران في البطولة أمر مهم، مشدداً على أن المنتخب الإيراني تأهل عن جدارة، وأن لاعبيه يرغبون في خوض المنافسات.

وأضاف: «الفريق الإيراني سيأتي بكل تأكيد، نأمل أن يكون الوضع آمناً بحلول موعد البطولة، لكن من الضروري أن يشارك، فهم يمثلون شعبهم وقد تأهلوا، واللاعبون يريدون اللعب».

وأوضح إنفانتينو أنه التقى المنتخب الإيراني قبل أسبوعين في مدينة أنطاليا التركية، مشيراً إلى أنه خرج بانطباع إيجابي عن الفريق، قائلاً: «ذهبت لرؤيتهم، كانوا هادئين للغاية، وهم فريق جيد أيضاً، ويريدون اللعب ويجب أن يلعبوا، الرياضة يجب ألا تقترن بالسياسة».

واعترف رئيس «فيفا» بصعوبة الفصل الكامل بين الرياضة والسياسة، مضيفاً: «نحن لا نعيش فوق سطح القمر، بل على كوكب الأرض، لكن إذا لم يسع أحد لبناء الجسور والحفاظ عليها، فنحن نقوم بهذا الدور».

وتستعد الولايات المتحدة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026، بالشراكة مع كندا والمكسيك، حيث من المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مباراتين في دور المجموعات بمدينة إنجلوود في ولاية كاليفورنيا، إلى جانب مباراة أخرى في سياتل.

يذكر أن المنتخب الإيراني يتواجد في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا ومصر، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.