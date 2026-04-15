دوري أدنوك للمحترفين يحافظ على تصنيفه ثانيا لأندية غرب القارة الآسيوية

حافظ دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم على مركزه الثاني بين دوريات غرب القارة الآسيوية، وذلك وفقاً للتحديث الصادر أمس عن موقع «فوتي رانكينج» المتخصص في إحصائيات الدوريات العالمية. ويحتل دوري أدنوك للمحترفين المركز الثاني على مستوى دوريات غرب آسيا برصيد 77.341 نقطة، فيما يتصدر الدوري السعودي القائمة بـ127.512 نقطة.

وعلى مستوى دوريات شرق القارة الآسيوية، يتصدر الدوري الياباني الترتيب برصيد 116.35 نقطة، يليه الدوري الكوري الجنوبي بـ87.334 نقطة.