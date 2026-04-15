قرار سلوت يفاجئ كاراغر بشأن صلاح

أثار قرار مدرب ليفربول آرني سلوت بعدم الدفع بالنجم المصري محمد صلاح أساسيًا في مواجهة الريدز أمام باريس سان جيرمان دهشة جيمي كاراغر نجم الفريق السابق، الذي عبر عن استغرابه من اختيارات الجهاز الفني خلال اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وودع ليفربول منافسات البطولة عقب خسارته على ملعب «أنفيلد» بنتيجة 2-0، في مباراة لم يبدأ خلالها صلاح ضمن التشكيل الأساسي، قبل أن يشارك بشكل اضطراري في الدقيقة 31 بعد إصابة أحد زملائه، في تكرار لما حدث في لقاء الذهاب.

وأبدى كاراغر، في تصريحات عبر شبكة «سي بي إس سبورتس»، عدم اقتناعه بقرار إبقاء صلاح على مقاعد البدلاء، مؤكدًا أن اللاعب لا يعاني من إجهاد بدني، خاصة أنه لم يشارك أساسيًا في مباراة الذهاب، إلى جانب تسجيله مؤخرًا في مواجهة فولهام، ما يعكس جاهزيته الفنية.

وأشار كاراغر إلى أن اختيار بعض الأسماء الأخرى، مثل إيزاك، لم يكن مقنعًا من الناحية البدنية أو التكتيكية، موضحًا أن اللاعب لم يصل إلى الجاهزية الكاملة، ولم يعتد على اللعب بجوار إيكيتيكي، على عكس صلاح الذي يمتلك خبرة كبيرة في مثل هذه المواجهات.

وتساءل نجم ليفربول السابق عن الدوافع الحقيقية وراء هذا القرار، ملمحًا إلى احتمال ارتباطه بمستقبل صلاح، في ظل تأكد رحيله عقب نهاية الموسم الجاري، معتبرًا أن اعتماد المدرب على عناصر مرشحة للاستمرار قد يكون أحد التفسيرات.