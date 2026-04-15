قبل القمة الأوروبية.. بايرن يلجأ لسلاح «الإزعاج» ضد ريال مدريد (فيديو)

تعرضت بعثة ريال مدريد لليلة صاخبة في مدينة ميونخ، بعدما حاولت جماهير البايرن التأثير على تركيز لاعبي الميرنغي قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا، عبر استخدام وسائل ضغط خارج الملعب.

وتواجد عدد من مشجعي الفريق البافاري في محيط فندق «ليوناردو رويال»، مقر إقامة بعثة ريال مدريد، حيث أطلقوا الألعاب النارية والمفرقعات بشكل متواصل، في محاولة واضحة لإزعاج اللاعبين، وفق ما ذكرته الصحفية الإسبانية أرانشا رودريجيز.

واستمر الإزعاج لساعات طويلة خلال وقت متأخر من الليل، إذ بدأ من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الرابعة فجرًا، ما حرم لاعبي الفريق الإسباني من النوم، قبل ساعات قليلة من خوض المواجهة المرتقبة.

ويسعى مشجعو بايرن من خلال هذه التصرفات إلى إرباك لاعبي ريال مدريد بدنيًا وذهنيًا، في واحدة من أساليب «الحرب النفسية» التي تظهر عادة في مباريات دوري أبطال أوروبا، خاصة في المواجهات الكبرى التي تحسمها تفاصيل صغيرة داخل وخارج الملعب.

ويعد هذا الحدث مألوفًا بالنسبة لريال مدريد، إذ أشارت أرانشا إلى أن الفريق اعتاد مثل هذه الضغوط في مبارياته خارج ملعبه، حيث تلجأ جماهير الأندية المنافسة إلى مختلف الوسائل لمحاولة التأثير على الضيوف قبل انطلاق المباريات.

ويخوض ريال مدريد مواجهته أمام بايرن ميونخ الليلة، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لحسم بطاقة التأهل، ما يزيد من حدة التوتر قبل صافرة البداية، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بهدفين مقابل هدف واحد لصالح البايرن.