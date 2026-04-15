على خطى نيمار.. رافينيا مهدد بعقوبة أوروبية

يجد رافينيا نجم برشلونة نفسه تحت تهديد عقوبة محتملة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، بعد تصريحاته المثيرة للجدل التي أطلقها عقب خروج البرسا من دوري أبطال أوروبا، في واقعة أعادت إلى الأذهان ما حدث سابقًا مع مواطنه نيمار.

وودع برشلونة منافسات البطولة من الدور ربع النهائي أمام أتلتيكو مدريد، بعد خسارته بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، في مواجهتين شهدتا قرارات تحكيمية أثارت الكثير من الجدل، أبرزها حالتا طرد لباو كوبارسي مدافع برشلونة في لقاء الذهاب، وزميله إيريك غارسيا في مباراة الإياب.

وتحدث رافينيا، رغم غيابه عن اللقاء بسبب الإصابة، إلى وسائل إعلام برازيلية عقب المباراة، ووجه انتقادات حادة للتحكيم، واصفًا المواجهة بأنها «مباراة مسروقة»، مشيرًا إلى وجود أخطاء تحكيمية مؤثرة، وعدم إشهار بطاقات صفراء في وجه لاعبي أتلتيكو رغم كثرة المخالفات، بحسب ما نقلته صحيفة «إل موندو ديبورتيفو» الإسبانية.

وتضع هذه التصريحات اللاعب البرازيلي تحت طائلة المادة 11 من لائحة الانضباط الخاصة بـ «يويفا»، والتي تنص على معاقبة أي تصرف، أو تصريح مهين، أو مسيء للعبة، أو للاتحاد، وهو ما قد يعرضه لعقوبة تصل إلى الإيقاف لعدة مباريات في المسابقات الأوروبية.

وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة ما حدث مع نيمار في عام 2019، حين تعرض لعقوبة الإيقاف ثلاث مباريات بعد انتقاده التحكيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب خروج فريقه آنذاك باريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد، قبل أن يتم تخفيف العقوبة لاحقًا إلى مباراتين من قبل محكمة التحكيم الرياضي.

ويترقب برشلونة موقف «يويفا» من تصريحات رافينيا، في ظل احتمالية غيابه عن بعض مباريات الفريق القارية في النسخة المقبلة، حال اتخاذ قرار رسمي بالعقوبة، خاصة أن اللاعب يعد أحد العناصر المؤثرة في الخط الهجومي للفريق.