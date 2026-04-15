برشلونة يتصدر دوري الأبطال في حالات الطرد



واصل نادي برشلونة الإسباني ترسيخ رقم سلبي لافت في دوري أبطال أوروبا، بعدما أصبح الفريق الأكثر تعرضاً لحالات الطرد، خلال العقد الأخير، بإجمالي 13 بطاقة حمراء، بينها ست بطاقات مباشرة.



وجاءت أحدث فصول هذه السلسلة، مساء الأربعاء، حين أكمل برشلونة مباراته أمام أتلتيكو مدريد بعشرة لاعبين في إياب ربع النهائي دوري الأبطال، بعد طرد مدافعه إيريك غارسيا في الدقيقة 80 بقرار مباشر من الحكم الفرنسي كليمان توربان، إثر تدخل على المهاجم ألكسندر سورلوث.



ورغم فوز الفريق الكتالوني في المباراة بنتيجة 2-1، إلا أن النقص العددي أسهم في خروجه من المسابقة، بعدما حسم أتلتيكو التأهل بمجموع المباراتين 3-2.



وكانت مباراة الذهاب قد شهدت أيضاً حالة طرد في صفوف برشلونة، حين أُقصي اللاعب باو كوبارسي خلال الخسارة 0-2، ليصبح النادي الكتالوني أول فريق منذ ثمانية أعوام يتعرض لاعبوه للطرد في مباراتي الذهاب والإياب من الدور ربع النهائي، منذ مواجهة يوفنتوس وريال مدريد.



ويعد هذا الطرد امتداداً لسجل سلبي يلاحق برشلونة في المسابقة القارية، حيث لم يسجل أي فريق عدداً أكبر من البطاقات الحمراء خلال النسخ العشر الأخيرة. ويبرز اسم إيريك غارسيا بشكل خاص، إذ تعرض للطرد ثلاث مرات في دوري الأبطال، متقدماً ببطاقة واحدة على زميليه رونالد أراوخو، وباو كوبارسي.