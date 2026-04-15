وفاة أحد رموز ريال مدريد التاريخيين





توفي خوسيه سانتاماريا، مدافع ريال مدريد الأسبق، عن عمر 96 عامًا، بعد مسيرة طويلة شهدت حضوره ضمن أبرز لاعبي الجيل الذهبي للنادي خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

وشارك سانتاماريا في واحدة من أنجح فترات الفريق، حيث ساهم في التتويج بأربعة ألقاب في كأس الأندية الأوروبية البطلة أعوام 1958 و1959 و1960 و1966، ولعب إلى جانب عدد من أساطير النادي، من بينهم ألفريدو دي ستيفانو وفيرينتس بوشكاش.

وأكد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، في بيان رسمي، أن النادي سيظل يتذكر سانتاماريا كأحد أبرز رموزه، مشيدًا بما قدمه خلال مسيرته مع الفريق.

وُلد سانتاماريا في 31 يوليو 1929 بمدينة مونتيفيديو في أوروجواي، قبل أن ينضم إلى ريال مدريد عام 1957، ويخوض 337 مباراة مع الفريق، ساهم خلالها أيضًا في التتويج بلقب الدوري الإسباني ست مرات، إلى جانب ألقاب أخرى.

واتجه سانتاماريا إلى التدريب عقب اعتزاله في عام 1966، حيث بدأ مسيرته الفنية مع ريال مدريد، قبل أن يتولى قيادة منتخب إسبانيا في دورتي الألعاب الأولمبية عامي 1968 و1980، إضافة إلى نهائيات كأس العالم 1982.

وتولى تدريب نادي إسبانيول بداية من عام 1971، واستمر في منصبه لسبعة مواسم، في واحدة من أبرز محطاته التدريبية بعد نهاية مسيرته كلاعب.