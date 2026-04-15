رقم سلبي غير مسبوق يلاحق برشلونة في دوري الأبطال

سجل برشلونة رقمًا دفاعيًا سلبيًا غير مسبوق في دوري أبطال أوروبا، بعدما استقبل هدفًا واحدًا على الأقل في 15 مباراة متتالية، ليصبح أول فريق إسباني يحقق هذا الرقم في تاريخ البطولة.

ويثبت هذا الرقم تراجع الأداء الدفاعي لبرشلونة خلال مشاركاته الأوروبية في الفترة الأخيرة، رغم تاريخه الكبير في البطولة، حيث باتت شباكه تستقبل أهدافًا بشكل مستمر في مختلف المباريات.

التراجع يمتد إلى إجمالي الأهداف التي استقبلها برشلونة منذ انطلاق النسخة الحديثة للبطولة في الموسم الماضي، حيث تصدر قائمة الأندية الأكثر استقبالًا للأهداف برصيد 44 هدفًا.

ويتفوق برشلونة في هذا الترتيب على عدد من الأندية الأوروبية، من بينها كلوب بروج (43 هدفًا)، وبروسيا دورتموند وآيندهوفن وأتلتيكو مدريد (40 هدفًا لكل منهم)، فيما جاء ريال مدريد بـ 38 هدفًا، وموناكو بـ 36 هدفًا، ومانشستر سيتي وأتالانتا وبنفيكا بـ 34 هدفًا لكل فريق.

ويذكر أن برشلونة ودع منافسات دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية، رغم فوزه إيابًا بنتيجة 2-1 على أتلتيكو مدريد، حيث استفاد الفريق المدريدي من تفوقه ذهابًا 2-0 ليحسم التأهل بمجموع المباراتين 3-2.