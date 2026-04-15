رافينيا يهاجم التحكيم بعد خروج برشلونة من دوري الأبطال

انتقد رافينيا، مهاجم برشلونة، التحكيم عقب خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في دور الثمانية.

وأشار رافينيا، الذي غاب عن المباراة بسبب إصابة في العضلة الخلفية، إلى جماهير أتلتيكو مدريد عقب اللقاء، في تصرف بدا وكأنه يلمح إلى خروج الفريق المنافس في الدور التالي.

كما قام بإشارة بيديه تعني «السرقة» تجاه الجماهير في ملعب ميتروبوليتانو، احتجاجًا على بعض القرارات التحكيمية.

وفاز برشلونة 2-1 في مباراة الإياب، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتعويض خسارته ذهابًا 0-2.

وقال رافينيا: «بالنسبة لي، تمّت سرقتنا، ليس فقط في هذه المباراة، بل في المباراة السابقة أيضًا. التحكيم كان سيئًا للغاية، والقرارات غير معقولة. لاعبو أتلتيكو ارتكبوا العديد من الأخطاء ولم يحصلوا على بطاقات صفراء».

وكان باو كوبارسي قد تعرض للطرد في مباراة الذهاب، فيما حصل إيريك جارسيا على بطاقة حمراء في الدقيقة 79 من مباراة الإياب.

كما تقدم برشلونة بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن قرارات تحكيمية، من بينها ركلات جزاء محتملة لم تُحتسب.

وأضاف رافينيا: «أتمنى أن أفهم سبب الخوف من رؤية برشلونة يفوز».

ومن جانبه، انتقد هانسي فليك التحكيم بعد مباراة الذهاب، لكنه امتنع عن التعليق عقب الإياب، مؤكدًا أن فريقه كان يستحق حظًا أفضل.

وقال فليك: «عندما تشاهد المباراتين، كنا الأفضل بكثير من أتلتيكو، لكن في النهاية علينا تقبّل الواقع».

ويستعد برشلونة لمواجهة سلتا فيجو في الدوري الإسباني، حيث يتصدر الترتيب بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد بعد 31 جولة.