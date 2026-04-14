حكايات كأس العالم.. 4 دقائق أعلنت بداية عصر مبابي



جسدت مواجهة فرنسا والأرجنتين في كأس العالم 2018 اللحظة التي أعلن فيها النجم الفرنسي كيليان مبابي نفسه على المسرح العالمي، بعدما احتاج أربع دقائق فقط ليقود منتخب بلاده نحو حسم المواجهة، ويضع نهاية لمشوار ليونيل ميسي في البطولة، في لقاء بقي حاضراً ضمن أبرز مواجهات المونديال.



وشهدت تلك المباراة التي أقيمت ضمن دور الـ 16 في مدينة كازان الروسية صداماً مبكراً بين منتخبين مرشحين، بعدما تأهلت الأرجنتين بصعوبة من دور المجموعات في المركز الثاني خلف كرواتيا برصيد 4 نقاط، عقب تعادلها مع آيسلندا، وخسارتها بثلاثية أمام كرواتيا، قبل أن تحقق فوزاً متأخراً على نيجيريا بهدف ماركوس روخو في الدقيقة 87.



بدأت فرنسا المباراة بقوة، حيث انطلق مبابي في الدقيقة 13 من منتصف الملعب متجاوزاً دفاع الأرجنتين بسرعته، قبل أن يتعرض لعرقلة داخل منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم ركلة جزاء سجل منها أنطوان غريزمان الهدف الأول لمنتخب بلاده، قبل أن يعادل أنخيل دي ماريا النتيجة بتسديدة بعيدة المدى مع نهاية الشوط الأول.



وتقدمت الأرجنتين في الشوط الثاني عبر غابرييل ميركادو، إلا أن فرنسا ردت سريعاً بهدف مميز سجله بنجامين بافارد بتسديدة قوية باستخدام وجه القدم الخارجي، أعادت المباراة إلى نقطة التعادل.



وحسم مبابي المواجهة لصالح فرنسا خلال أربع دقائق فقط، بعدما سجل الهدف الثالث للديوك في الدقيقة 64، قبل أن يضيف الهدف الرابع في الدقيقة 68، مستفيداً من المساحات الكبيرة في الدفاع الأرجنتيني، ليضع منتخب بلاده في موقف مريح، ويؤكد تفوقه في اللقاء.



وقلص سيرخيو أغويرو الفارق للأرجنتين بهدف متأخر، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتغيير النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز فرنسا 4-3، وخروج الأرجنتين من البطولة.



ثنائية مبابي جعلته أول لاعب مراهق يحقق هذا الإنجاز في كأس العالم منذ البرازيلي بيليه عام 1958، وواصل المنتخب الفرنسي بعدها طريقه نحو اللقب، وتوج به للمرة الثانية في تاريخه على حساب كرواتيا.