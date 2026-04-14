شباب الأهلي يسقط تراكتور بثلاثية ويضرب موعداً مع بوريرام في ربع نهائي النخبة الآسيوي

حجز شباب الأهلي مقعده في الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما حقق فوزاً ثميناً على تراكتور بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات دور الـ16 لمنطقة الغرب.

ويدين «الفرسان» بانتصارهم إلى أهداف يوري سيزار وسعيد عزت الله وماتيوس ليما في الدقائق 65 من ركلة جزاء و80 و8 من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليقودوا الفريق إلى مواجهة مرتقبة أمام بوريرام يونايتد التايلاندي يوم 18 أبريل الجاري في جدة.

وشهدت المباراة نقطة تحول حاسمة بطرد حارس مرمى تراكتور، علي رضا بيرانوند، في الدقيقة 52، ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين، ما منح شباب الأهلي أفضلية واضحة ساهمت في حسم بطاقة التأهل.

وبدأ شباب الأهلي المباراة بضغط هجومي مكثف منذ الدقائق الأولى، وكاد يترجم أفضليته سريعاً عبر أولى الفرص الخطيرة، عندما أرسل سردار أزمون تمريرة بينية متقنة اخترقت دفاع تراكتور، لتصل إلى يوري سيزار المنفرد بالمرمى، إلا أن حارس الأخير علي رضا بيرانوند، تدخل في التوقيت المثالي وأنقذ مرماه ببراعة في الدقيقة 14.

ومع مرور الوقت، ارتفع إيقاع اللقاء تدريجياً من جانب الفريقين، مع تحرر واضح من الحذر الدفاعي الذي سيطر في البداية، لتتبادل الكفتان الفرص الخطيرة، غير أن تألق حارسي المرمى والمدافعين، حال دون هز الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي في شوط أقل مستوى من المتوسط.

واستهل شباب الأهلي الشوط الثاني بنفس النهج الهجومي الضاغط، في محاولة مبكرة لكسر التعادل، وكاد يفتتح التسجيل سريعاً عندما أطلق غويلهرم بالا تسديدة أرضية قوية في الدقيقة 46، إلا أن دفاع تراكتور تدخل في اللحظة المناسبة وأبعد الخطر.

وشهدت الدقيقة 52 نقطة التحول الأبرز في اللقاء، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه حارس تراكتور علي رضا بيرانوند، إثر عرقلته سردار أزمون خارج منطقة الجزاء، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

وأجرى تراكتور تبديلاً اضطرارياً بخروج دوماجوج دروزدي، ودخول الحارس البديل السويدي ماركو جوهانسون، قبل أن تتدخل تقنية حكم الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لصالح شباب الأهلي، بعد «كوع» شوجا خليل زاده في وجه سلطان عادل داخل منطقة الجزاء، ونجح يوري سيزار في ترجمتها إلى هدف التقدم في الدقيقة 65.

واستغل «الفرسان» النقص العددي لفرض سيطرة شبه كاملة على مجريات اللعب، مع تكثيف المحاولات لتعزيز النتيجة، حيث أهدر ماتيوس ليما فرصة محققة في الدقيقة 73 بعد انفراده بالحارس الذي تدخل في التوقيت المناسب، قبل أن يعود جوهانسون ويتألق مجدداً بإبعاد تسديدة قوية من محمد جمعة المنصوري بصعوبة في الدقيقة 76.

وواصل شباب الأهلي تفوقه الهجومي مع الاعتماد على المرتدات السريعة، التي شكلت خطورة مستمرة على دفاع تراكتور، ليثمر هذا الضغط الهدف الثاني في الدقيقة 80، حين أطلق سعيد عزت الله تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك، مؤكداً أفضلية «الفرسان» في اللقاء.

وكاد شباب الأهلي يعزز تقدمه بهدف ثالث بعد ثلاث دقائق فقط، عندما سدد غويلهرم بالا كرة قوية ارتطمت بالقائم في الدقيقة 83، في مشهد عكس السيطرة الكاملة لـ«الفرسان» على مجريات المباراة، لينجحوا في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 8 من الوقت بدل الضائع للمباراة، عن طريق ماتيوس ليما، بعد تمريرة بينية من بالا، ليحقق «الفرسان» تأهلاً مستحقاً إلى الدور ربع النهائي الآسيوي.