لفتة إنسانية من باريس سان جيرمان في أنفيلد قبل مواجهة ليفربول (فيديو)



شهد ملعب «أنفيلد» لفتة إنسانية من فريق باريس سان جيرمان قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.



ودخل لاعبو باريس سان جيرمان إستاد أنفليد قبل ساعات من المواجهة، وهم يحملون الزهور، ثم وقفوا دقيقة صمت، لإحياء ذكرى ضحايا كارثة هيلزبورو، التي توافق ذكراها الـ37 الأربعاء 15 أبريل.



وشهدت اللفتة حضور ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، الذي وضع هو الآخر إكليلاً من الزهور داخل الملعب تكريماً للضحايا.



ويدخل باريس سان جيرمان المواجهة بأفضلية بعد فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0، حيث يسعى الفريق الفرنسي إلى الحفاظ على تقدمه والتأهل إلى الدور نصف النهائي.



ويستضيف «أنفيلد» مباراة الإياب وسط حضور جماهيري كبير للريدز، في لقاء يحتاج خلاله ليفربول إلى تعويض فارق الهدفين.