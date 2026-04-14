الإصابات تضرب صفوف أرسنال قبل مواجهة سبورتينغ



ترك ديكلان رايس المدرب الإسباني لفريق أرسنال ميكل أرتيتا أمام مصدر قلق جديد بشأن الإصابات عشية إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام سبورتينغ البرتغالي، بعدما غاب لاعب الوسط عن الحصة التدريبية المفتوحة لمتصدر الدوري الإنجليزي الثلاثاء.



وكان رايس قد انسحب من مباراة إنجلترا الدولية الودية الأخيرة أمام اليابان، قبل عودته للمشاركة مع أرسنال في مواجهة سبورتينغ في لشبونة الأسبوع الماضي. كما حمل شارة القيادة بالنيابة خلال الخسارة المفاجئة لمتصدر الترتيب أمام بورنموث في الدوري المحلي نهاية الأسبوع الماضي.



لكن لاعب الوسط البالغ 27 عاماً لم يشارك في التدريبات في مركز «لندن كولني» الثلاثاء، إلى جانب بوكايو ساكا والنرويجي مارتن أوديغارد والهولندي يوريين تيمبر والإيطالي ريكاردو كالافيوري الذين غابوا أيضاً عن الحصة.



وغاب ساكا عن مباريات أرسنال الثلاث الأخيرة، في حين لم يكن القائد أوديغارد الذي عانى من إصابات متكررة هذا الموسم، جاهزاً للمشاركة في خسارة أرسنال أمام بورنموث نهاية الأسبوع الماضي.



أما تيمبر، وهو أحد أفضل لاعبي أرسنال هذا الموسم، فكانت آخر مشاركة له قبل شهر في الفوز 2-0 على إيفرتون.



ويدخل أرسنال مواجهة الأربعاء على ملعب الإمارات متقدماً بفارق ضئيل 1-0 على سبورتينغ بفضل انتصاره ذهاباً الأسبوع الماضي بهدف متأخر للألماني كاي هافيرتز.



وسيسعى الفريق اللندني إلى التعافي بعد خسارته 1-2 أمام بورنموث، وهي الهزيمة التي سمحت لمانشستر سيتي بتقليص الفارق في صدارة الترتيب إلى ست نقاط. ويحلّ أرسنال ضيفاً على ملعب الاتحاد لمواجهة فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا الأحد المقبل.